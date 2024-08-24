ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، السبت، نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على المشتبه به في عملية الطعن التي وقعت، الجمعة، في مدينة زولينغن، غربي ألمانيا.

وأسفرت الحادثة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد اعتُقل، السبت، رجل يُشتبه في أنه منفّذ عملية الطعن الدامية التي وقعت الجمعة، خلال مهرجان في زولينغن غربي ألمانيا، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها، وفق ما أكد وزير الداخلية الإقليمي هربرت ريول.

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وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا لتلفزيون "إيه آر دي" العام، إن "الرجل الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم احتُجز منذ قليل في مقراتنا". وأضاف: "اعتقلنا للتو المشتبه به الحقيقي"، مؤكدا أن ثمة "أدلة" في حوزة المحققين.