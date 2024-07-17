قال الكرملين اليوم الأربعاء، إنّ روسيا لم تجنِ أي فائدة من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة من 2017 إلى 2021 سوى استمرار الحوار بين البلدين، وهو أمر يعتبر إيجابيًا في حد ذاته.

وأدلى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بهذه التصريحات عندما سُئل في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين عن تصريحات ترامب بخصوص علاقة العمل بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الماضي، بحسب "رويترز".

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وقال بيسكوف: "سواء كان (بوتين وترامب) ينسجمان معًا أو لا، لم تجن روسيا أي مكاسب في عهد ترامب".

وأضاف "وبالعكس، تم فرض الكثير من القيود (على روسيا). لكن رغم ذلك، كان هناك حوار. وهذا في حد ذاته يعتبر عنصرًا إيجابيًا".

وقال بيسكوف، إن "روسيا وبوتين" موضوع يتم عادة طرحه خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.