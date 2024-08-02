رغم فوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في انتخابات فنزويلا، أعلنت الحكومة الأرجنتينية اليوم الجمعة اعترافها بالمعارض، إدموندو غونزاليس أوروتيا، رئيسا منتخبًا لفنزويلا على غرار الخطوة التي اتخذتها واشنطن، وفق بيان لوزيرة الخارجية ديانا موندينو على منصة "إكس".

وقالت موندينو، "يمكننا جميعًا أن نؤكد من دون أدنى شك أن الفائز الشرعي والرئيس المنتخب هو إدموندو غونزاليس"، وذلك في تصريح مماثل لما أدلى به وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن. وفق وكالة "فرانس برس".

وكان الأخير أشار الخميس في بيان إلى وجود "أدلة قاطعة" على فوز مرشح المعارضة.

وفاز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الممسك بالسلطة منذ العام 2013 بولاية ثالثة في الانتخابات التي أُجريت الأحد، وفق السلطات الانتخابية. لكن المعارضة ندّدت بـ"تزوير واسع النطاق" شاب الاستحقاق، ودعت الفنزويليين للنزول إلى الشارع.

وردًّا على تصريحات بلينكن، حضّ مادورو الولايات المتحدة على "الكف عن حشر أنفها في شؤون فنزويلا".

وكانت البيرو أول بلد يعترف بغونزاليس رئيسا "شرعيا" لفنزويلا في خطوة أعلنتها ليما الثلاثاء، ما دفع كراكاس إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل على منصة "إكس" أن "فنزويلا قرّرت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية البيرو... بعد تصريحات متهوّرة لوزير خارجية البيرو لا تأخذ في الاعتبار إرادة الشعب الفنزويلي".