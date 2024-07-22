قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير عاد لإثارة الجدل بعد أن تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي حلقة أشاروا إلى أنها تنبأت بترشح كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية.

وبينت الصحيفة أن اللقطات المتداولة تعود إلى حلقة في الموسم 11، التي حملت عنوان "Bart to the Future وعرضت العام 2000".

وأوضحت أن "ليزا سيمبسون إحدى شخصيات المسلسل ظهرت بعد توليها منصب رئاسة الولايات المتحدة، وكانت ترتدي ملابس شبيهة جداً لملابس هاريس، ارتدتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021، وهي عبارة عن سترة بنفسجية وأقراط وقلادة من اللؤلؤ".

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ونقلت عن كاتب مسلسل "عائلة سيمبسون"، شارك آل جان، مشاركته ردا على هذا الجدل، صورة هاريس بجوار صورة شخصية ليزا سيمبسون على منصة "إكس".

وقال آل جان: إنها "تنبؤات مسلسل عائلة سيمبسون التي أفخر بأن أكون جزءاً منها".

وأثار المسلسل الجدل سابقا بعدما تنبأ بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017 واقتحام مبنى الكونغرس "الكابيتول" في 2021.