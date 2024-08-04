نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن رئيس اللجنة الوطنية السابق للحزب الجمهوري مايكل ستيل، قوله إن جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، لديه مشكلة في "ذكوريته".

ويعود اتهام ستيل، للسيناتور عن ولاية أوهايو فانس، حول مشكلة في "ذكوريته"، بعد تصريحاته حول عدم إنجاب أطفال، وردود الفعل العنيفة التي تلت ذلك.

ومن وقتها، أصبح السيناتور فانس، في دائرة الضوء، حيث واجه انتقادات كثيرة، لقوله إن الولايات المتحدة تديرها "سيدات قطط بلا أطفال"، خلال مقابلة في عام 2021، في أثناء الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرًا إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مثال على ذلك.

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ووسط ردود الفعل العنيفة، واصل فانس الدفاع عن نفسه، حيث قال تايلور فان كيرك، المتحدث باسم فانس: "إن العقم الوحيد الذي يجب أن نتحدث عنه هو الآباء الذين ليس لديهم أطفال، والذين فقدوا أطفالهم، بسبب البلطجية القتلة والفنتانيل؛ المخدر المميت القادم عبر الحدود الجنوبية".

كما دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فانس، في مقابلة مع "فوكس نيوز" يوم الجمعة: "إنه ليس ضد أي شيء، إنه يحب الأسرة، إنها مهمة جدًا بالنسبة له، لقد نشأ في بيئة عائلية مثيرة للاهتمام للغاية، ويشعر أن الأسرة جيدة، ولا أعتقد أن هناك أي خطأ في قول ذلك".

وخلال برنامج "ذا ويك إند" الذي يبث على قناة MSNBC يوم السبت، ناقش ستيل، الذي يشارك في استضافة البرنامج، تعليقات فانس، حيث أشار إلى أن لديه مشكلة في "ذكوريته"، مضيفًا أن الأمر يتعلق "بإسقاط وجهة نظرهم الذاتية".

وقال ستيل: "الشيء الذي أجد أنه الأكثر إثارة للاهتمام هو رؤية عدد الرجال الجمهوريين الذين يبدو أن لديهم مشكلة في ذكوريتهم، لأن هذا ما يدور في نهاية المطاف، ويتعلق الأمر بإسقاط رؤيتهم لأنفسهم".

وأضاف: "أقدم لكم عضو مجلس الشيوخ السيناتور جوش هاولي، وجيه دي فانس، لكنني أريد أيضًا أن أقدم لكم كيف رد الحاكم تيم والز".

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح لماذا أشار ستيل إلى هاولي، فقد قال السيناتور الجمهوري من ولاية ميسوري في وقت سابق: إن تصريحات فانس "ليست اختيارًا رائعًا للكلمات"، لكن الحملة الانتخابية يجب أن تظل في حالة الهجوم.

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وفي غضون ذلك، قال الحاكم الديمقراطي تيم والز من مينيسوتا يوم الخميس: "أعتقد أن هذا الذي تراه هو أمر مرعب للغاية بشأن هؤلاء الرجال مثل فانس وترامب، انظر، لديهم رؤيتهم لما تبدو عليه الأسرة، وأنا سأدافع عنهم حتى يكون لديهم ذلك، لكن لا تخبرني كيف تبدو عائلتي".

وكرر ستيل تصريحات والز يوم السبت، قائلا: "هذا كل شيء في نهاية المطاف، إن رؤيتي لما هي عليه الأسرة تقوّض رؤيتك لكيفية عيش عائلتك لتاريخها ومستقبلها".

وتأتي تعليقات ستيل، بعد أن قال ديفيد بي كوهين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أكرون: "إن محاولات فانس للتراجع عن تلك التصريحات قد تضر بشعبيته، وبالتالي تضر حملة ترامب".

وقال كوهين: "في حين أن الهجمات على النساء اللاتي ليس لديهن أطفال بيولوجيون - سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو لأسباب طبية -، قد تلقى استحسانًا من معظم قاعدة حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

واستطرد بالقول: "إلا أنها مسيئة للعديد من الأمريكيين الآخرين، بما في ذلك المستقلون والجمهوريون المستاؤون والناخبون الذين تحتاجهم حملة ترامب بشدة، من أجل الفوز بالولايات المتأرجحة الحاسمة".