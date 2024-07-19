أكدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وقوع انفجار عرضي شرق مدينة تل أبيب، بعد ساعات من انفجار وقع نتيجة استهداف طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن وأصابت مبنى في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن "إسطوانة أكسجين انفجرت أثناء عمل فني تكييف موقع، شرق المدينة"، مشيرة إلى إصابة اثنين من العمال بجروح طفيفة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية عدم وجود "شبهة جنائية أو أمنية" وراء الانفجار.

وتسبب الانفجار في هلع مئات المستوطنين الذين حاولوا الاحتماء في مواقع محصنة، خوفًا من أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم.

وجاء الانفجار بعد ساعات من مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، في هجوم بواسطة طائرة مسيّرة، انطلقت من اليمن، واستهدفت مبنى في مدينة تل أبيب.

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن، تبنت مسؤولية الهجوم الأول كذلك، والذي استهدف فجر اليوم الجمعة، مدينة تل أبيب الإسرائيلية، وتسبب بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين.