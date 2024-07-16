وصفها بـ "دولة إسلامية نووية".. بريطانيا ترد على "أغرب تصريح" لنائب ترامب

ردّت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على وصفها بأنها "دولة إسلامية نووية" من جانب جيه.دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

وقللت أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني من تصريحات فانس، قائلة إنه "سبق وأدلى بتصريحات صادمة".

وأضافت المسؤولة الحكومية أن بريطانيا ستعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أياً كان اسمه.

وكان فانس، الذي اختاره المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، الاثنين، قد قال في مؤتمر صحفي إن بريطانيا "أول دولة إسلامية بالفعل" تمتلك سلاحاً نووياً، مما أثار ضحك الجمهور.

وأردف قائلاً إنه كان يناقش مع أحد أصدقائه ما هي الدولة التي ستكون أول "دولة إسلامية تمتلك بالفعل سلاحاً نووياً".

وأضاف: "قررنا في النهاية أنها ربما تكون بالفعل بريطانيا منذ أن تولى حزب العمال السلطة"، وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء كير ستارمر.

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وقالت راينر لقناة "آي.تي.في" إن "فانس قال أشياء صادمة كثيرة من قبل"، مضيفة:"نحن معنيون بحكم بريطانيا، والعمل أيضاً مع حلفائنا الدوليين".

وانتقدت عدة شخصيات بارزة في حزب "العمال" ترامب منذ انتخابه رئيساً لأول مرة في عام 2016. كما انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان مقترحاته لتقييد سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة.

لكنّ شخصيات بارزة تسعى إلى مد الجسور، في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية، التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، لأن استطلاعات الرأي أظهرت أن ترامب في طريقه للفوز.

والتقى وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، الذي شارك عام 2018 في احتجاج ضد زيارة ترامب إلى لندن، في مارس/ آذار مع فانس، الذي كان من منتقدي ترامب في السابق.

وقللت راينر من أهمية انتقاداتها السابقة لترامب، وقالت إن حزب "العمال" سيكون مختلفاً في الحكومة عنه عندما كان في صفوف المعارضة، وسيعمل بشكل بناء مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت: "الولايات المتحدة حليف رئيس لنا، وإذا قرر الشعب الأمريكي من هو رئيسه ونائبه، فسنعمل معهما، بالطبع سنفعل ذلك".