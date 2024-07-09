وصفه بـ "المغرور".. ترامب يستبعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة‎

استبعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين، انسحاب منافسه الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.

ويواجه بايدن ضغوطاً متزايدة لإجباره على الانسحاب، يمارسها عليه حلفاؤه الديمقراطيون بسبب مخاوفهم إزاء صحته الذهنية.

وفي أول مقابلة متلفزة، منذ المناظرة "الكارثية" مع بايدن، الشهر الماضي، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "يبدو لي أنه باق فعلاً، فهو مغرور ولا يريد الاستسلام، لا يريد أن يفعل ذلك".

وفي مقابلته قدّم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظّمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا وغالباً ما فقد خلالها بايدن سلسلة أفكاره وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك وبدا في حالة ذهول.

وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديموقراطي في تلك المناظرة "سأخبرك. لقد كانت مناظرة غريبة، لأنّه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدّمها غير منطقية إلى حدّ بعيد".

ولفت ترامب إلى أنّه تعمّد عدم النظر كثيراً إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدّث.

وقال "لقد ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضمّ إعطاء بعض الإجابات السيئة حقاً".

وأضاف "لم تكن حتى إجابات. لقد كانت مجرد كلمات مجمّعة ليس لها أي معنى أو منطق".