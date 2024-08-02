فرضت الحكومة في نيجيريا، حظرًا للتجول في ولايات تشهد احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الدعم عن البنزين.

وبدأت الاحتجاجات في البلاد، وتحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر التجول في: ولايات غومبي، وجيغاوا، وكانو، والنيجر، ويوبي.

وأشار حاكم ولاية كانو أبا كبير يوسف، في بيان، إلى أن الاحتجاجات في الولاية تحولت إلى أعمال عنف.

وبين أنه "نتيجة للتقييم الدقيق للأحداث، قررنا فرض حظر التجول من أجل منع نهب المتاجر، وتدمير الممتلكات، وقتل المواطنين الأبرياء".

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وتنفذ المنظمات غير الحكومية، منذُ الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، احتجاجات لمدة 10 أيام في جميع أنحاء البلاد، بعد رفع الدعم عن البنزين، وفقًا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو قد ألغى، في الـ29 من شهر مايو/أيار لعام 2023، الدعم عن منتجات النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.