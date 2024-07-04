أصلها مغربي… من هي وزيرة المالية الجديدة في الحكومة الهولندية؟

اختارت الحكومة الهولندية في تشكيلتها الجديدة، السيدة نورة أشبهار وزيرة للمالية، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر على فوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية.

والوزيرة أشبهار ذات الأصول المغربية، كانت من أبرز الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة في هولندا.

ولدت الوزيرة في عام 1982 بمدينة سيدي سليمان، لأسرة مغربية متواضعة، قبل أن تنتقل في سن مبكرة إلى هولندا، وبرزت في الساحة القضائية، والسياسية.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن أشبهار عملت قبل تعيينها وزيرة المالية، في عدد من المناصب، منها مدعٍ عام في المحاكم الهولندية، فيما لمع نجمها بعدما نجحت في معالجة العديد من القضايا، منها الإرهاب والنصب والاحتيال.

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وانضمت الوزيرة أشبهار العام الحالي، إلى حزب جديد تأسس حديثًا في هولندا، واستمرت فيه حتى تعيينها وزيرة للمالية.

ودخلت أشبهار الحكومة الهولندية الجديدة، رغم وصفها من قبل الهولنديين بالأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد، خصوصًا في ظل سيطرة فيلدرز بشكل كبير على الائتلاف الحاكم المؤلف من 4 أحزاب، رغم عدم وجوده عضوًا في مجلس الوزراء.