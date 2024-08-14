حصلت النائبة الأمريكية إلهان عمر على ترشيح الحزب الديمقراطي لولاية رابعة، الثلاثاء، في انتصار للتقدميين بعد خسارة اثنين من زملائها فيما يعرف بمجموعة (سكواد) في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وهزمت إلهان عضو مجلس مدينة "مينيابوليس" السابق دون سامويلز، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية "مينيسوتا".

وبعد إعلان نتائج 216 دائرة من أصل 217 دائرة انتخابية، تتقدم إلهان على سامويلز بنسبة 56.2% مقابل 42.9%.

وعلى الأرجح كان لحملة جمع التبرعات القوية التي دشتنها إلهان دور كبير في فوزها، وفق "رويترز".

وجمعت 6.8 مليون دولار منذ انتخابات عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من مثلي ما تجمعه عادة حملة إعادة انتخاب أي عضو بمجلس النواب ويتخطى بكثير مبلغ 1.4 مليون دولار الذي جمعه سامويلز، وفقاً لإفصاحات الحملة الاتحادية.

ومن المتوقع أن تفوز النائبة عن ولاية "مينيسوتا" بسهولة في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وإلهان عمر واحدة من 4 نساء تقدميات أسسن مجموعة (سكواد) بعد انتخابهن في عام 2018.

وخسر العضوان في (سكواد) النائبان جمال بومان عن نيويورك وكوري بوش عن ميزوري في الانتخابات التمهيدية لحزبهما خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ واجها منافسين حصلوا على دعم كبير من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).

وعارض كل من بومان وبوش وإلهان عمر دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل في حربها على غزة، لكن لم تقدم "إيباك" المؤيدة لإسرائيل حتى منتصف يوليو/ تموز سوى 25 دولاراً لحملة سامويلز، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة "أوبن سكرتس".

وستخفض خسارة بومان وبوش صفوف "سكواد" من ذروة بلغت 9 أعضاء.

وتصف إلهان، التي وصلت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، سياساتها بأنها "ذات رؤية وجريئة ومؤثرة".

وتقول النائبة الأمريكية إنها تمكنت من تخصيص ملايين الدولارات من الأموال الاتحادية للتنمية المجتمعية في منطقتها.

كما تقول إنها تولى اهتماماً كبيراً لأعداد المهاجرين الكبيرة في منطقتها في إطار التحقيق فيما إذا كانت البنوك الكبرى تمارس التمييز ضد الأمريكيين المسلمين.

وواجهت انتقادات بسبب تصريحات وُصفت بأنها معادية للسامية وصوت الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي على إقصائها من لجنة الشؤون الخارجية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يعود لعام 2019 قالت فيه إن "أنصار إسرائيل دافعهم المال وليس المبادئ".

واعتذرت إلهان عن هذا المنشور لاحقاً.

أما سامويلز المولود في جاميكا، وهو مطور ألعاب سابق ورئيس منظمة غير ربحية، فقد روج لنفسه على أنه بديل ذو أسلوب عملي.

وقال إنه يتفق مع العديد من مواقف إلهان عمر السياسية، لكنه يختلف معها فيما أسماه "أسلوبها الحاكم المثير للانقسام".