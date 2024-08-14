قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن صوته كان "غريبًا إلى حد ما" خلال محادثة أجراها ليلة الاثنين مع إيلون ماسك على منصة "إكس"، بسبب مشاكل فنية.

وكتب ترامب عبر موقعه للتواصل الاجتماعي "Truth Social": "لسوء الحظ، بسبب تعقيد المعدات الحديثة وتكنولوجيا الهاتف المحمول، كان صوتي مختلفًا وغريبًا إلى حدٍّ ما في بعض المراحل".

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وفي عدة فترات من المقابلة، بدا خطاب ترامب كما لو كان يتلعثم في كلماته، الأمر الذي جذب الانتباه عبر الإنترنت.

وعندما سألت شبكة "سي إن إن" عما إذا كان هناك تفسير، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ: "ربما يكون الأمر متعلقا بسمعك".

وحمّل إيلون ماسك نسخة من محادثتهما ليلة الثلاثاء على "إكس"، وقال إنها ذات "جودة صوت أعلى".