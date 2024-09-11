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بعد مناظرة تاريخية .. هاريس وترامب يتصافحان في ذكرى 11 سبتمبر (فيديو)

بعد مناظرة تاريخية .. هاريس وترامب يتصافحان في ذكرى 11 سبتمبر (فيديو)
صورة تجمع هاريس وترامب والرئيس بايدنالمصدر: منصة إكس
فريق التحرير
فريق التحرير
11 سبتمبر 2024، 10:57 م

بعد مناظرة تاريخية، ظهرت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، أثناء مراسم إحياء الذكرى الـ 23 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، في نيويورك.

وتصافح الخصمان أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان يقف بينهما، وذلك بعد ساعات فقط من أول لقاء يجمعهما شخصياً في المناظرة الرئاسية التي أجريت ليلة الثلاثاء.

 وكانت كامالا هاريس تتحدث مع النائب عن نيويورك، تشاك شومر، بينما كان جو بايدن بجانبها وكيرستن جيليبراند خلفها، وفق شبكة "سي إن إن".

وظهر مايك بلومبيرغ عمدة مدينة نيويورك سابقًا، وهو يقوم بتسهيل ظروف المصافحة بين هاريس وترامب، بعد ساعات فقط من المناظرة التاريخية في فيلادلفيا.

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