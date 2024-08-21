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أوكرانيا تشن أحد أضخم هجمات المسيّرات على العاصمة الروسية (فيديو)

أوكرانيا تشن أحد أضخم هجمات المسيّرات على العاصمة الروسية (فيديو)
المسيرات الهجومية سلاح فتاك في الحرب المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
21 أغسطس 2024، 4:48 ص

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، فجر الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة أطلقتها كييف باتجاه مدينته.

ويأتي ذلك في "أحد أضخم الهجمات" التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وقال سوبيانين في منشور على تطبيق تلغرام: "لقد سمح لنا دفاع موسكو متعدد الطبقات ضد المسيّرات المعادية بأن نصد بنجاح كل الهجمات".

وأضاف أن "هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات بدون طيار"، مشيراً إلى أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال تصدّيها لهذا الهجوم ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار أوكرانية".

وأكد رئيس البلدية أنه لم يتم تسجيل أيّ إصابات أو أضرار من جراء هذا الهجوم.

 

روسياأوكرانياالحرب الروسية الأوكرانية

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