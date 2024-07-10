قال تقرير إخباري إن إيران مستهدفة في دعاوى قضائية بالولايات المتحدة، تنوي عائلات ضحايا هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل رفعها ضد الحركة والداعمين لها.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن "وزارة العدل الأمريكية بدأت في إجراء مقابلات مع عائلات ضحايا هجوم حركة حماس الفلسطينية، وتسعى إلى رفع دعاوى قضية موسعة ضد هذه الحركة والجهات الداعمة لها ماليًا، بما في ذلك النظام الإيراني".

وذكرت أن "عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأمريكيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة"، وفق ما أورد موقع "إيران إنترناشونال".

وأضافت أن "بعض الأشخاص سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأمريكية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية".

وأكدت الوكالة أن "مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران".