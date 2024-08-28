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موسكو: كييف اختارت التصعيد ونسفت التفاوض إثر هجوم كورسك

موسكو: كييف اختارت التصعيد ونسفت التفاوض إثر هجوم كورسك
دبابة أوكرانية تتوغل في كورسكالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2024، 11:56 م

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن كييف بمهاجمتها مقاطعة كورسك الروسية، "اختارت التصعيد لفقدان قدرتها على التفاوض".

وأشار بوليانسكي، وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم"، إلى أنه "بعد فترة وجيزة من مبادرات السلام التي أطلقتها روسيا لحل الأزمة، أصبح خطاب قادة كييف أكثر محبة للسلام".

وقررت العديد من دول الجنوب العالمي أن مرحلة جديدة من مفاوضات السلام تبدأ.

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 وأضاف: "أيها الزملاء، أولئك الذين فكروا بهذه الطريقة منكم لم يأخذوا في الاعتبار عدم قدرة نظام كييف على التفاوض".

وتابع بوليانسكي: "نظام كييف، بعد أن خدع كل من تحدث معهم عن السلام، اختار بوضوح التصعيد من خلال مهاجمة مقاطعة كورسك، وبالتالي ألغى كل الأسئلة".

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بعد بدء الهجمات على مقاطعة كورسك أكد الرئيس بوتين أنه لن يكون هناك مفاوضات مع كييف.

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