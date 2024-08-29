"نراقبه من كثب".. ترامب يهدد زوكربيرغ بالسجن "مدى الحياة"

وجه المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب تهديداً إلى مالك منصة فيسبوك مارك زوكربيرغ بوضعه في السجن "مدى الحياة" في حال تدخله في الانتخابات المقبلة.

وبحسب موقع "بوليتيكو"، اتهم ترامب مالك فيسبوك بأنه تآمر ضده خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التي أدت إلى فوز بايدن عام 2020.

وقال ترامب في كتابه الجديد المتوقع أن يصدر في 3 من الشهر المقبل تحت عنوان "أنقذوا أميركا": "نحن نراقبه من كثب، فإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة سوف يقضي بقية حياته في السجن، كما سيكون مصير الآخرين الذين سيتحايلون في الانتخابات".

وفي مقطع آخر من كتابه يقول ترامب عن زوكربيرغ: "كان يأتي إلى المكتب البيضاوي لرؤيتي مصطحبا زوجته اللطيفة للغاية (بريسيلا) إلى العشاء، وكان لطيفًا جدا، إلا أنه كان يخطط دوما وراء الكواليس لمؤامرة ضد الرئيس".

ورغم اتخاذ شركة ميتا، مالك فيسبوك، خطوات لطمأنة المحافظين بأنها لن تؤثر في حملة الانتخابات لهذا العام، فإن ترامب هاجم زوكربيرغ أكثر من مرة، وكرر الاتهامات ضده بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

الإذعان لتعليمات بايدن

وبحسب "بوليتيكو"، جاء تهديد ترامب على وقع إقرار زوكربيرغ الشهير بالإذعان لتعليمات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل سنوات في ما يتعلق بجائحة كورونا التي هزت العالم.

وفي رسالة بعث بها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم جوردان أقر بأن إدارة بايدن ضغطت مرارًا سنة 2021 على شركته من أجل إزالة بعض المنشورات المتعلقة بكورونا.

وأكد زوكربيرغ في الرسالة أن إدارة بايدن ضغطت لعدة أشهر من أجل فرض رقابة على بعض محتوى كوفيد-19

وفي هذا الإطار، شكك عدد من القياديين الجمهوريين في الولايات المتحدة في سياسات تعديل ومراقبة المحتوى التي تعتمدها شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد محاولة اغتيال ترامب في يوليو تموز الماضي نشر زوكربيرغ تعليقات إيجابية حول المرشح الجمهوري، وأثنى على قوة ترامب وروحه القتالية، متعهدا بعدم دعم أي مرشح، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.