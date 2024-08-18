قال الوزير المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إن ما أسماه بـ"دبلوماسية المقاومة" ستكون في بؤرة اهتمام السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة، دون توضيح ما طبيعة تلك الدبلوماسية.

جاء حديث عراقجي، أمين سر المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، والوزير الذي رشحه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتولّي وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أمام البرلمان الإيراني.

وأكد أنه "ستكون ضمن أولوية العلاقات الخارجية الصين وروسيا والدول الأخرى، التي وقفت بجانبنا في الأوقات الصعبة والعقوبات، فضلًا عن القوى الناشئة، والساحات الجديدة في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق آسيا".

وأشار عراقجي، في اليوم الثاني من اجتماع مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين من قبل البرلمان، إلى مواصلة بلاده لسياسة حسن الجوار مع دول المنطقة، مبينًا أن طهران تتعامل فيما يتعلق بـ"علاقتها" مع الولايات المتحدة ضمن "سياسة إدارة الصراع وليس حله".

ونوه إلى أن بلاده لن "تستعجل" في رفع العقوبات، ولن تقع في فخ "مفاوضات الاستنزاف"، مؤكدًا "مواصلة طريق المقاومة ودعم فلسطين"، كما بيّن أنه "إذا صححت أوروبا سلوكها الخاطئ والعدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسيكون ذلك على قائمة أولوياتنا".

ليس دبلوماسياً واقعياً

ورافقت جلسة مراجعة أهلية عراقجي، هجمات قوية ضده من قبل أمير حسين ثابتي النائب المتشدد المقرب من المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية سعيد جليلي.

وقال ثابت خلال مداخلة له: "إن عباس عراقجي ليس دبلوماسياً واقعياً، ونطلب من الرئيس مسعود بزشكيان استبداله بمرشح آخر"، متسائلًا: "كيف يمكن لمن قال إن توقيع (وزير الخارجية الأمريكي السابق) جون كيري مضمون، وأن (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب لا يستطيع الانسحاب من الاتفاق النووي أن يريد اليوم الحصول على تصويت بالثقة منا في البرلمان".

كما تساءل النائب أحمدي سنجار ممثل قائلًا: "لماذا لم تنسحبوا من خطة العمل الشاملة المشتركة عندما انسحبت أمريكا عام 2018 في عهد ترامب"، في حين انتقد النائب محمد رضا أحمدي، أداء عراقجي خلال مفاوضات الاتفاق النووي.

بدوره قال النائب ميثم ظهوريان، إن "عراقجي أشار إلى أنني لست (وزير الخارجية السابق محمد جواد) ظريف؛ أعتقد أنه أمر جيد، ولكن من الجيد أن يتم تحديد هذا الاختلاف بوضوح، حيث توجد اختلافات؛ لأنه في الفترة من 2013 إلى 2021 كانوا الصورة التكميلية للسيد ظريف".

يحمي مصالح النظام

وكان النائبان هادي قوامي ومنوشهر متقي، من بين مؤيدي عراقجي، كما أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اتفاقها مع عراقجي ليصبح وزيراً.

وشدد متقي، الذي كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد، على أن عراقجي هو "حامي مصالح الجمهورية الإسلامية".

وبدوره قال أحد أزاديخاه، إن "لدى عراقجي خطة جيدة لـ 15 دولة مجاورة ومتحالفة، وتعزيز التفاعل مع الصين وروسيا هو إحدى خطط عراقجي الأخرى".