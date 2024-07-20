قال مسؤولون اليوم السبت، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا، وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال البلاد.

وبحسب رويترز، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن الدفاعات أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، فوق خمس مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد.

وقال مسؤولون إقليميون، إن إحدى الطائرات المسيرة من طراز "شاهد"، أصابت منشأة للطاقة في منطقة "سومي"، بينما ضربت أخرى موقعاً في منطقة "تشيرنيهيف".

وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وتكثف القوات الروسية هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ مارس/آذار؛ ما أدى إلى تعطل نحو نصف عمليات توليد الطاقة المتاحة، وانقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة عن الملايين.