أعلنت وزارة الداخلية الروسية، مساء السبت، أن الجسم الذي حاول شخصان إدخاله إلى المجمع الإسلامي في مسجد موسكو الجامع كان تذكارًا، ولا يشكل خطرًا.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة "نوفوستي": إن "الشرطة تلقت رسالة تفيد بوجود أشخاص مجهولين في شارع فيبولزوفي ومعهم جسم مشبوه".

وأضاف، أن "ضباط الشرطة هُرعوا على الفور إلى المكان، وأثناء التفتيش، ثبت أن هذا الجسم ليس سوى كناية عن تذكار، ولا يشكل أي خطر".

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وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أكد النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، ضمير محيي الدينوف، اعتقال حراس أمن مسجد موسكو مواطنين تركيين بحوزتهما جسم يشبه القنبلة اليدوية.

وشدد النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا على أن أمن المسجد يتحرك بسرعة وبشكل منضبط للغاية لمواجهة ظروف كهذه.