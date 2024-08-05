أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، مساء يوم الإثنين، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيقدم أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية في حكومته إلى البرلمان، الأسبوع المقبل.

وقال ظريف، في تصريحات صحفية "غدًا لدينا اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان لمراجعة نتائج مجلس قيادة المرحلة الانتقالية، ونأمل الانتهاء من القائمة الوزارية غدًا".

وترأس ظريف مجلس قيادة المرحلة الانتقالية للحكومة الإيرانية الجديدة.

ويوم الخميس الماضي، قرر بزشكيان تعيين ظريف نائبًا له للشؤون الاستراتيجية، في خطوة أثارت امتعاض التيار الأصولي المتشدد.

وأضاف ظريف "يبدو أن القائمة التي يريدها الرئيس ستعرض على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، ولدينا 3 مرشحين لكل وزارة، ومن المحتمل أن تُرْسَل قائمة الوزراء يوم السبت المقبل".

واعتبر ظريف أن "اتخاذ القرار بشأن اختيار المرشحين من سلطة الرئيس بزشكيان، وكلما أُعِدّ بشكل أسرع، يميل إلى تسليم القائمة إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن".

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عراقجي وزيرًا للخارجية

وفي سياق متصل، كشف عضو البرلمان الإيراني، مهرداد باوج لاهوتي، يوم الإثنين، أن منصب وزير الخارجية حُسم لصالح عباس عراقجي، الدبلوماسي الذي ترأس فريق التفاوض النووي في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني.

وقال لاهوتي، في تصريح لوكالة "جوان" الحكومية: "حصلنا على معلومات مؤكدة أن عباس عراقجي قد رُشِّح لوزارة الخارجية".

وعن باقي المرشحين للمناصب الوزارية الأخرى، أجاب لاهوتي بأن "أسماء الأشخاص ما زالت تتغير، ولا يمكن اعتبارها نهائية حتى الآن. الخيار الوحيد لوزارة الخارجية هو عراقجي، ولم أسمع أسماء أشخاص آخرين لهذه الوزارة".