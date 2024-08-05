أمر الرئيس البنغلاديشي محمد شهاب الدين، اليوم الاثنين، بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكذلك عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، بعد بضع ساعات من هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال بيان صادر عن مكتب شهاب الدين إنه "قرر بالإجماع الإفراج فورًا عن رئيسة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات الطلاب"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأعلن الجيش في بنغلاديش أنه سيرفع، فجر غد الثلاثاء، حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، بعد ساعات من إمساكه بمقاليد السلطة عقب الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال الجيش في بيان إن "المكاتب والمصانع والمدارس والكليات ستكون مفتوحة" اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الثلاثاء.