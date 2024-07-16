كشفت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عن أن 6 ناشطات بمجال حقوق المرأة في إيران، اعتقلن مؤخرا، تعرضن للتهديد بالاعتداء الجنسي من قبل المحققين.

وكتبت لولر على منصة "إكس"، أنه "بحسب التقارير، تم اعتقال الناشطات وتعذيبهن بعنف، وأثناء الاستجواب تعرضن للتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي"، واصفة الاعتقال بـ"المثير للقلق".

وبحسب محطة "إيران إنترناشيونال" التلفزيونية، طالبت السلطات الإيرانية بـ"الإفراج الفوري عن السجينات، وإنهاء قمع الناشطين في مجال حقوق المرأة".

وقالت المحطة، إنه "أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى تعرض الناشطات للتعذيب والسجن في زنازين انفرادية، تعرضن أيضا للسب والشتم والإذلال والاعتداء الجنسي من قبل المحققين، كما تم تهديدهن بالنقل إلى مستشفى للأمراض العقلية، والجلد والإعدام".

واعتقلت السطات الإيرانية كل من جلوه جواهري وأزاده جاوشيان ونكين رضائي وفروغ سميع نيا وشيوا شاه سياه، ومتين يزداني، الناشطات في مجال حقوق المرأة، ونقلتهن إلى سجن "لاكان رشت" في 13 تموز/يوليو لقضاء حكمهن بالسجن.

وحكم على زهرة دادرس بالسجن 9 سنوات و6 أشهر ويومين، وعلى سارا جهاني وآزاده جاوشيان وياسمين حشدري وزهرا دادرس ونكين رضائي، وفروغ سميع نيا وشيوا شاه سياه ومتين يزداني، بالسجن لمدة 6 سنوات وشهر واحد و17 يومًا لكل منهن، كما حُكم على جلوه جواهري، وهومن طاهري بالسجن لمدة عام واحد لكل منهما.