بعد التبادل التاريخي للسجناء، الأسبوع الماضي، ما زالت روسيا تحتجز عددًا من الغربيين ومزدوجي الجنسية في سجونها.

وفيما يلي لمحة عن أبرز هؤلاء السجناء، وفق وكالة "فرانس برس":

كسينيا كاريلينا

اعتُقلت المواطنة التي تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة الخيانة، ويتوقع صدور الحكم بحقها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان الادعاء قد طلب سجنها 15 عامًا.

وزارت كاريلينا، راقصة الباليه التي تقيم وتعمل في لوس أنجلوس، روسيا في وقت سابق هذا العام لرؤية عائلتها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عائلتها ومكان عملها، القول إن كاريلينا تبرعت بنحو 50 دولارًا لجمعية خيرية داعمة لأوكرانيا، مقرها الولايات المتحدة، بعدما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

وذكر محاميها بأنها أقرت بذنبها في المحكمة.

لوران فيناتييه

اعتُقل المواطن الفرنسي البالغ 48 عامًا، والذي يعمل مع "مركز الحوار الإنساني"، وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا، تتولى التوسط في النزاعات، في السادس من يونيو/حزيران في موسكو.

وفيناتييه رهن الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته بتهمة الفشل في تسجيل نفسه على أنه "عميل أجنبي"، وجمع معلومات عسكرية يمكن لبلدان أجنبية استخدامها ضد روسيا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واستخدمت روسيا القانون في الماضي لاستهداف معارضي الكرملين، لكن ليس ضد المواطنين الأجانب.

غوردن بلاك

قضت محكمة في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا في يونيو/حزيران، بسجن الجندي الأمريكي ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بتهمة تهديد صديقته بالقتل وسرقة مبلغ مالي منها.

وكان الجندي البالغ 34 عامًا يزور امرأة روسية التقاها وواعدها حين كان يخدم في كوريا الجنوبية، واتُّهم بضربها وسرقة 10 آلاف روبل، أي ما يعادل نحو 113 دولارًا.

مارك فوغل

قالت تقارير إن الأستاذ الأمريكي في مدرسة موسكو الإنجليزية-الأمريكية، المولود عام 1959، اعتُقل في أغسطس/آب عام 2021 لمحاولته تهريب 17 غرامًا من القنب وزيت القنب، قال إنه لأغراض طبية.

وأدين بعملية تهريب "واسعة النطاق" للمخدرات في يونيو/حزيران عام 2022، وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا.

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مايكل ترافيس ليك

اعتُقل المظلي الأمريكي السابق مايكل ترافيس ليك في يونيو/حزيران عام 2023، وحكم عليه بالسجن 13 عامًا في يوليو/تموز الماضي، بعدما أدين ببيع المخدرات.

ووفق شبكة "سي إن إن"، فإن ليك الذي كان قائد فرقة روك مقرها موسكو تدعى "لوفي نوتش" أقام في روسيا لسنوات.

روبرت غلمان

أدين الأمريكي البالغ 30 عامًا في عام 2022 بتهمة مهاجمة شرطي حين كان ثملًا في مدينة فورونيج، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر.

وأقر غلمان بذنبه، لكنه أشار إلى أن حراس السجن سمموه باستخدام مواد مشعة.

وخُفّض لاحقًا الحكم الصادر بحقه إلى ثلاث سنوات ونصف، بعدما تقدم باستئناف.

وفي يونيو/حزيران، مثل غلمان في المحكمة بتهم جديدة، للاشتباه بأنه لكم حراس السجن ومحققًا.

يوري ماليف

سُجن الروسي-الأمريكي ثلاث سنوات ونصف في يونيو/حزيران على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، يشتبه بأنه سخر فيها من شريطة وطنية مرتبطة بانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، علمًا بأنها أيضًا جزء مهم من رواية الكرملين الوطنية.

وأدين ماليف الذي اعتُقل بانتظار محاكمته في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 بـ"إعادة تأهيل النازية".

وأفادت المحكمة بأن ماليف الذي كان يعمل حارس أمن في نيويورك، أقر بذنبه.