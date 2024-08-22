وضع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس، شرطا لإعادة العلاقات بين إيران والدول الأوروبية.

وقال عراقجي، في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إن "وزارة الخارجية الإيرانية ستسعى لإدارة التوترات مع واشنطن، وإعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية كخطوة حاسمة في اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران".

وأضاف أن "العودة إلى العلاقات التجارية الطبيعية في المنطقة والمجتمع الدولي، مشروطة بالتخلي عن نهجهم العدائي، ومحاولة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن "طهران سوف تتعاون مع طوكيو لمعالجة الأزمة الإقليمية بشكل مشترك. ويمكن لليابان العودة إلى حقول النفط الإيرانية والمساعدة في تطوير إنتاجها".

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وتواجه إيران عقوبات دولية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، والذي أبرمته طهران عام 2015، وكان عباس عراقجي من بين المفاوضين الإيرانيين.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "سيعمل على إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لرفع العقوبات المفروضة على إيران".