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العالم

واشنطن تستأنف نقل قنابل بوزن 500 رطل إلى إسرائيل

واشنطن تستأنف نقل قنابل بوزن 500 رطل إلى إسرائيل
مدفعية إسرائيلية تقصف غزةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 9:25 م

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل.

لكن واشنطن، بحسب المسؤول، ستواصل إرجاء إرسال قنابل زنة ألفي رطل بسبب مخاوف إزاء استخدامها في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن من المتوقع أن تفرج إدارة الرئيس جو بايدن عن قنابل تزن 500 رطل، والتي كانت جزءًا من شحنة أسلحة إلى إسرائيل تم تعليقها في أبريل/نيسان الماضي.

وجاء التعليق بسبب مخاوف أمريكية بشأن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يتم تسليم نحو 1700 قنبلة زنة 500 رطل بعد انتهاء العملية الإسرائيلية في رفح.

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