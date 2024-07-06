"سقطة جديدة".. بايدن يُحرج فتاة من أصول أفريقية (فيديو)

سبب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إحراجا لفتاة من أصول أفريقية؛ بعد أن تجاهلها، الأمر الذي انعكس على ملامحها.

ووثق مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بايدن وهو يتجاهل فتاة من أصول أفريقية كانت تنتظره لتلقي عليه التحية، وتأخذ صورة معه إن أمكن.

وأدّى تجاهل بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، إلى تغيير كلي على ملامح الفتاة، التي كانت تحمل لوحة داعمة لبايدن الديمقراطي في منافسة على الرئاسة الأمريكية للجمهوري دونالد ترامب، حيثُ كانت الفرحة في عينها قبل أن تظهر عليها علامات الامتعاض والإحراج.

ويظهر في الفيديو الرئيس بايدن وهو بين جمع من مؤيديه، ويقوم بالسلام عليهم واحدا تلو الآخر، وأخذ صور معهم، إلى أن وصل عند شابة سمراء ابتسمت له للسلام عليه، إلا أنه تجاهلها وحيا سيدة كانت تقف إلى جانبها، ثم عانق أخرى.

وفي الفيديو ظهرت الفتاة وهي واقفة بلا حراك تراقب بعينيها ما يفعله الرئيس، حيث بدت منزعجة وعلامات الحيرة والصدمة على ملامحها.

وكان الرئيس بايدن قد تفاخر في أثناء مقابلته على محطة "وورد" الإذاعية في فيلادلفيا، أخيرًا، بتعيين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا هي كيتانجي براون جاكسون، وكذلك اختيار أول امرأة سوداء لتشغل منصب نائب الرئيس وهي كامالا هاريس.

لكنه ارتكب زلة كارثية وقال: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء، تعمل مع رئيس أسود". في إشارة إلى فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما، وأيضاً مشيراً إلى نائبته كامالا هاريس.