ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "انفجاراً قوياً" هز تل أبيب وسُمع دويه في أرجاء إسرائيل، ولم تحدد طبيعة الانفجار بعد، إلا أن وسائل عبرية تحدثت عن "هجوم بطائرة مسيّرة" دخلت عن طريق البحر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الانفجار حدث في أحد مباني شارع بن يهودا، ونقلت عن متحدث باسم الشرطة أن قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب وصلت إلى مكان الحادث.

ولم يفصح المتحدث عن مزيد من المعلومات حول الانفجار.

وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط طائرة مسيرة، دون أن يصدر أن تعليق رسمي حول ذلك، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار نجم عن مسيّرة وصلت على ارتفاع منخفض من جهة البحر ولذلك لم يتم رصدها.