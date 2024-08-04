كشف مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "تلغراف" أن قرار جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي شجّع بنيامين نتنياهو على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة ضد إيران.

وقال المسؤول إن الرئيس الأمريكي كان يحاول "كبح جماح" نتنياهو عندما كان مرشحًا، مضيفًا: "لقد أخبره بعدم الرد بقسوة شديدة على هجمات إيران، وإيران كانت تعلم ذلك، ولهذا السبب استغلت الموقف لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف أن بايدن سيفعل الآن ما "يعتقد أنه صحيح"، موضحًا أن "أجندته الحقيقية هي دعم إسرائيل دعمًا كاملًا، وقد فعل ذلك لعقود من الزمن.

وتابع: "نتنياهو يدرك ذلك، ولهذا السبب أصبح أكثر جرأة، ويشعر بالثقة بقدرته على مهاجمة أعداء إسرائيل مع الاستمرار في الحصول على الدعم الكامل من الولايات المتحدة".

ووصف المسؤول قرار بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه بأنه "عامل تغيير كبير" في الشرق الأوسط؛ إذ كانت إيران تخطط للاستفادة من حملة بايدن.

وتترقب إسرائيل الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، الأربعاء، وتكثف حماية المواقع الحساسة في أنحاء البلاد، وتعمل على فتح أقسام إضافية في المستشفيات.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر للصحيفة البريطانية ذاتها: "بايدن يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، هذه هي الطريقة التي يريد بها إنهاء ولايته، كانت المحادثة التي أجراها (بايدن ونتنياهو) قبل يومين متوترة".