أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية "خلال أسبوع أو اثنين"، وجدد التزام بلاده منع طهران من تحقيق ذلك.

وقال بلينكن خلال منتدى حول الأمن في كولورادو، "إن الوضع الراهن ليس جيداً، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، وبدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، فإن إيران الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك".

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وأوضح أن طهران "لم تطور سلاحا إلى الآن، لكننا نراقب هذا الأمر من كثب طبعا"، مبينا أن "أسبوعًا أو أسبوعين" هو الوقت المقدّر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.

وقال "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الأخيرة هو أن إيران تمضي قدمًا في هذا البرنامج" النووي، مكررًا هدف الولايات المتحدة المتمثل في عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدًا، و"تفضيل المسار الدبلوماسي" لتحقيق ذلك.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي خصّبت اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60%، بينما تواصل مراكمة مخزونات هذا المعدن المشع.

ومع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% صارت إيران أقرب إلى مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة ذرية، وتجاوزت بكثير نسبة 3,67% المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.