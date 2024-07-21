وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نظيره الأمريكي بأنه "حليف حقيقي"، وذلك بعد إعلان جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال هرتسوغ في تغريدة عبر حسابه على "إكس": "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي خلال مسيرته الطويلة التي استمرت لعقود".

وأضاف أن "بايدن أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل خلال الحرب، وباعتباره حائزًا على وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، وباعتباره حليفًا حقيقيًا للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة غير القابلة للكسر بين شعبينا"، وفق تعبيره.

https://x.com/Isaac_Herzog/status/1815099674787033296

واتسمت ولاية الرئيس الديمقراطي بايدن بتوتر مع إسرائيل كان يهدأ حينًا ويتصاعد أحيانًا، خاصة مع وصول حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية لرأس السلطة في إسرائيل نهاية عام 2022.

وخلال الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علقت إدارة بايدن شحنات أسلحة لإسرائيل، كما لوّحت واشنطن أكثر من مرة بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.