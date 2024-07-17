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مع طوق من الحرس.. ترامب يشق طريقه إلى ميلووكي (فيديو)

مع طوق من الحرس.. ترامب يشق طريقه إلى ميلووكي (فيديو)
دونالد ترامب في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوريالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2024، 8:28 ص

بأذن يمنى مضمّدة، وطوق من الحرس السري، شقّ الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب طريقه إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بعد أيام قليلة من محاولة اغتياله.

مشاهد شدت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للعدد الكبير من الحرس الذي رافق ترامب.

ووفقاً لـ"سي أن أن"، عزّز جهاز الخدمة السرية الإجراءات الأمنية بعد محاولة اغتيال ترامب.

وتأتي مشاركة ترامب في هذا المحفل بعد أيام قليلة من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا، والضجة التي رافقت الحدث الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعقد مؤتمر الحزب الجمهوري في ويسكونسن من 15 إلى 18 تموز/يوليو، ويتمثل هدفه الرئيس في تسمية ترامب (78 عاما) مرشّحا رسميا للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويأتي هذا اللقاء بينما يواجه ترشيح المنافس الديمقراطي الرئيس جو  بايدن صعوبات جمة، منذ مناظرته الكارثية في مواجهة ترامب في 27 يونيو/ حزيران.

الولايات المتحدة

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