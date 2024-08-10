أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، مرسومًا جمهوريًا أبقى بموجبه محمد إسلامي رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال بزشكيان في مرسومه الذي نقلته وسائل إعلام رسمية، "نظرًا إلى خبراتك الإدارية القيمة، أُعينك نائبًا للرئيس ورئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية".

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كذلك عيَّن بزشكيان "سعيد أوحدي"، في منصب نائب الرئيس ورئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، وعيَّن "حسين أفشين" في منصب نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويبلغ إسلامي من العمر 67 عامًا، وشغل منصب نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وشغل أيضًا منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية في الولاية الثانية من حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني (2018 إلى 2021)، وتولى مناصب أخرى خلال العقود الماضية، مثل نائب رئيس منظمة الصناعات الدفاعية الكبرى للشؤون الهندسية والمشاريع التنموية.

وكذلك شغل منصب المدير التنفيذي السابق لشركة صناعة الطائرات، ونائب رئيس منظمة صناعات الجوفضائية، ونائب وزير الدفاع للشؤون الصناعية والبحثية، فضلًا عن رئاسة مؤسسة الصناعات الدفاعية للتعليم والبحوث.

إسلامي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت، بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة، عام 1979.

ودرس الماجستير في الهندسة المدنية بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، عام 1981، كما حصل على البكالوريوس في إدارة الطيران العالمي المشتركة من جامعة رويال رودز، في كندا، وجامعة شريف عام 2004.

وحصل إسلامي على درجة الدكتوراه في إدارة الملاحة الجوية من جامعة "رويال رودز" الكندية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل تجربة إسلامي في المجال النووي، لكن خلفيته الهندسية تشير إلى تركيز البلاد المتجدد على بناء محطة للطاقة في وقت عانت فيه البلاد من انقطاع التيار الكهربائي.

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ولا تُعرف عن محمد إسلامي مواقف مشددة، وهو مقرب من الإصلاحيين والتيار "المعتدل" الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق حسن روحاني، مع أن له سوابق في "الحرس الثوري".