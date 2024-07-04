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مركز تابع للبرلمان الإيراني يتوقع فوز بزشكيان بالرئاسة

مركز تابع للبرلمان الإيراني يتوقع فوز بزشكيان بالرئاسة
المرشح الإصلاحي مسعود  بزشكيانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 6:06 م

قال مركز "الأبحاث" التابع للبرلمان الإيراني، اليوم الخميس، إن المرشح الإصلاحي مسعود  بزشكيان سيتقدم على منافسه المتشدد سعيد جليلي بنسبة 10% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق يوم غد الجمعة.

وأوضح المركز في بيان عن استطلاع جرى على مدى اليومين الماضيين، وشارك فيه 1100 شخص من الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات الرئاسية، أن نسبة المشاركة سوف ترتفع في الجولة الثانية بنسبة قليلة.

وأضاف أن "عدد الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجولة الثانية سيكون 42.7%"، بينما كانت هذه النسبة في الجولة الأولى 40%، بحسب وزارة الداخلية.

وبحسب الاستطلاع، فإن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان سوف يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسيحصل على نسبة 55% فيما سوف يحصل جليلي على 45%.

وبحسب قانون الانتخابات الإيراني، فإن المرشح للانتخابات الرئاسية يتطلب فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية حصوله على نسبة 50+1 من أصوات الناخبين المشاركين بالانتخابات.

ويعتبر هذا ثاني استطلاع يؤكد فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن لا توجد مؤشرات على قوة المشاركة بالانتخابات.

ويحق لنحو 61 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات الرئاسية، فيما شهدت الجولة الأولى مشاركة قرابة 21 مليون إيراني، وكانت أقل نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة عام 1979.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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