ترامب: إسرائيل "لن يكون لها وجود" إذا فازت هاريس بالرئاسة

حذّر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، اليوم الأحد، من أن "إسرائيل لن يكون لها وجود إذا فازت هاريس برئاسة الولايات المتحدة بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، حسب زعمه.

وقال ترامب، أمام حشد من مناصريه في "موسيني" بولاية "ويسكونسين": "إذا لم أفز في هذه الانتخابات، سيتم تدمير إسرائيل بعد سنة أو سنتين، لن يكون لإسرائيل وجود".

وأضاف: "إسرائيل تحت قيادة هاريس سيكون محكومًا عليها بالفشل. هذا تصريح صارم. إسرائيل ستختفي... من الأفضل أن أفوز، وإلا ستواجهون مشاكل لم نواجهها من قبل".

واستمر ترامب في هجومه على منافسته هاريس، إذ اتهم "نظام هاريس-بايدن" بأنه "استورد قَتَلة ومعتدين على الأطفال ومغتصبين متسلسلين من كل أنحاء العالم، واستخدم القضاء لسجن خصومه السياسيين"، دون أن يثبت مزاعمه.

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وكان ترامب ركز على زاوية زوال إسرائيل في وقت سابق في كلمة ألقاها أمام الائتلاف اليهودي الجمهوري يوم الخميس وقال: "إذا فازوا (الديمقراطيون)، فإن إسرائيل ستزول. تذكروا هذا فقط. إذا فازوا، فإن إسرائيل ستزول.. يمكنكم أن تنسوا إسرائيل، هذا ما سيحدث".

وأضاف: "لذا يتعين عليهم (اليهود) الخروج في الخامس من نوفمبر والتصويت لترامب. وإذا لم يفعلوا ذلك، أعتقد أن الوضع سيكون سيئًا للغاية".

من جانبها ردت حملة هاريس بالقول: "إن ترامب "أوضح أنه سيتحول ضد إسرائيل في لحظة إذا كان ذلك يناسب مصالحه الشخصية، ولقد فعل ذلك في الماضي".

وأكدت هاريس، المتزوجة من يهودي هو دوج إيمهوف، "التزامها الثابت بأمن إسرائيل"، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقبل أقل من شهرين من يوم التصويت، يواجه المتنافسان كلٌّ منهما الآخر، الثلاثاء، في مناظرة على قناة "إيه بي سي"، وهو حدث مرتقب بشدة بعد الأداء الكارثي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في مناظرته مع ترامب في الـ27 من يونيو والذي دفعه إلى الانسحاب وترشيح نائبته.