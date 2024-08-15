يرتكز الجيش الأوكراني في عملياته القتالية ضد القوات الروسية، على قدرات رجله الأول أولكسندر سيرسكي، الذي عينه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائدًا للجيش في 8 فبراير/شباط الماضي، خلفًا لفاليري زالوجني.

وأطلق على سيرسكي، الذي تولى منصبه في وقت مليء بالتحديات، لقب "بطل أوكرانيا"، بعد أن أصبح أحد رجالات الصفوف الأمامية في الجيش الأوكراني.

الجنرال الأكثر خبرة

وتزامن تعيين سيرسكي قائدًا للجيش الأوكراني مع مرور حوالي عامين على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل العسكر والإعلام الغربي؛ لأنه تسبب بخسائر فادحة بين العسكريين، حتى إنه نال بينهم لقب "الجزار".

ولد سيرسكي في 26 يوليو/تموز عام 1965 في قرية "نوفينكي" بمقاطعة "فلاديمير"، التي كانت ضمن الأراضي السوفيتية، وأصبحت تابعة لروسيا، وهو متزوج وأب لولدين.

يصف زيلينسكي قائد الجيش الجديد بـ"الجنرال الأكثر خبرة في أوكرانيا"، بعد مواقفه البطولية في الحرب الروسية الأوكرانية، وتمكنه من الدفاع عن كييف في الشهر الأول من الحرب، وتنسيقه لهجوم مضاد ناجح في منطقة خاركيف في خريف عام 2022.

كما قاد سيرسكي عملية باخموت، التي كانت الأطول والأكثر دموية في الحرب، والتي تعرضت لانتقادات بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

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دراسته وتعليمه العسكري

التحق سيرسكي بالمدرسة العليا لقيادة الأسلحة المشتركة في موسكو، التي تعد مؤسسة متخصصة في التعليم العسكري، وكانت أكبر مدرسة عسكرية عليا في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وتابع دراسته فيها إلى أن تخرج منها عام 1986.

وفي عام 1996 تخرج بمرتبة الشرف من أكاديمية القوات المسلحة في أوكرانيا، وفي عام 2005 تخرج من الأكاديمية الوطنية للقوات المسلحة.

وعين سيرسكي نائبًا أول لرئيس مركز القيادة الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2013، ومثل وزارة الدفاع الأوكرانية بمقر حلف الناتو.

ترأس سيرسكي بعد عام 2016 مقر العمليات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقاد "عملية مكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا.

وفي عام 2019، أصبح سيرسكي قائدًا للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتلقى ترقية عسكرية وحصل على رتبة عقيد ركن.

ومهدت دراساته العسكرية المتنوعة الطريق له للالتحاق بصفوف الجيش الأوكراني، والتدرج في هرمه، وخوض عدة حروب تحت رايته.

وبين تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن أسلوب سيرسكي يمزج بين "الطبيعة الهرمية المتأصلة في الاستراتيجية العسكرية السوفيتية، ومبادئ الناتو الخاصة بالمرونة التشغيلية".

ووصف التقرير سيرسكي بأنه "مخطط مهووس بانضباط صارم"، كان قائدًا للعمليات في شرق أوكرنيا، ولعب دورًا هامًّا في حرب عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.