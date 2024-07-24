في ظل تصاعد التوتر داخل القارة العجوز المستمر منذ عامين ونصف العام على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، تخطو الدول الأوروبية خطوات سريعة قد تزيد المخاوف من مواجهة محتملة مع روسيا، والتي حذرت مرارًا من دخول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في صراع مباشر معها، ما قد يدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وقال مراقبون لـ"إرم نيوز"، إن الخطوة الأوروبية تأتي في أعقاب استمرار التهديدات الروسية المتزايدة على القارة العجوز.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوة قد لا تمنع التهديدات بسبب ضعف الإنفاق العسكري الأوروبي نظرًا لما تُعانيه العديد من الدول الأوروبية من أزمات اقتصادية.

حرب جديدة

وقال إبراهيم كابان، المحلل السياسي في ألمانيا، إن التجنيد الإجباري في أوروبا يُنذر بحرب جديدة، رغم وجود نقص شديد في أعداد الجنود، لذلك فإن وزارة الدفاع الألمانية تعمل حاليًا على إعداد تشريع جديد لتعويض نقص أعداد الأفراد في الجيش الألماني، ووصول أعداد الجنود والأفراد إلى 203 آلاف رجل وامرأة بحلول 2030.

وتوقع المحلل الألماني، استمرار التجنيد الإلزامي في دول التكتل الأوروبي من خلال خطط ذاتية بدلاً من الاعتماد على الناتو، بسبب المخاوف من وصول المرشح دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض، الذي هدد بقطع المساعدات الأمريكية ومنع زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي لحلف الناتو.

تغيرات جيوسياسية

ويرجح المحلل السياسي د. مجيد بودن، أستاذ العلاقات الدولية، أن التحرك الفرنسي لإعادة التجنيد الإلزامي في فرنسا قد لا يعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية بل إن الفكرة طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2019، والتي بمقتضاها تمكن الشباب من التطوع لمدة شهر وخدمة وطنهم.

ويؤكد بودن، أن هناك توقعات بتجنيد حوالي 10 آلاف شاب وشابة سنويًا، لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك بسبب التهديدات التي تواجه باريس، ورغم ذلك فإن العديد من الشباب لا يؤيدون فكرة التجنيد الإلزامي وفقًا لآخر استطلاع للرأي، إلا أن التهديدات الأمنية والتغيرات الجيوسياسية التي تواجهها باريس تفرض عليها تأمين احتياجاتها العسكرية بعيدًا عن حلف الناتو.

عودة ترامب

ويُشير د. توفيق حميد، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن المخاوف من عودة ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض سبب رئيس يأتي بعد التهديدات الروسية وتوسع النفوذ الصيني والآسيوي في المنطقة الأوروبية.

ويضيف حميد، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الجيوش الأوروبية من حيث أعداد المجندين والضباط، إذ يأتي في الصدارة الجيش الأمريكي بتعداد يتخطى الآن 1.4 مليون عسكري، بالإضافة إلى ضعف الإنفاق الدفاعي، وأن هذه المشكلة لن يتم حلها إلا بتنفيذ المقترح الأمريكي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي للدولة الأوروبية وتحويله للناتو.