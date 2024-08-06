أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن كامالا هاريس قد حصلت رسمياً على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة المتوقع أن تمثل الحزب الديمقراطي، قد قلصت الفارق مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. يأتي ذلك في وقت تجري فيه هاريس مقابلات لاختيار مرشحها لمنصب نائب الرئيس.

وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته "سي بي إس"، فإن 50% من الناخبين أعربوا عن رغبتهم في التصويت لكامالا هاريس، بينما نال دونالد ترامب 49%. وعلى الرغم من أن هذا الفارق ضئيل جداً ويقع ضمن هامش الخطأ، إلا أن جو بايدن لم يحقق مثل هذا التقدم من قبل.