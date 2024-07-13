43 دولة تشارك فرنسا في تأمين أولمبياد باريس

استقبلت فرنسا ما يقرب من 1800 ضابط شرطة من 43 دولة شريكة، بما في ذلك 31 دولة أوروبية، لتوفير التعزيزات الأمنية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبل.

ووفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن هذه القوة الأجنبية ستدعم القوات الفرنسية تحت إشراف التنسيقية الوطنية الفرنسية لأمن الألعاب الأولمبية، كما ستضمن "حضورًا مطمئنًا للمواطنين الذين يأتون لحضور المسابقات"، بحسب محطة "تي. إف 1" الفرنسية.

وستُضاف جنسيات أخرى إلى القائمة، وسيقدم الجنود والشرطة يد العون بعدما طلبت فرنسا ما لا يقل عن 2185 جنديًا كتعزيز أمني لتأمين الفعاليات.

ومن بين التعزيزات، سيكتمل الفيلق الفرنسي بفرق كلاب متخصصة في البحث عن المتفجرات، وخبراء في مكافحة الطائرات من دون طيار، وحرس الحدود، والراصدين، وعمال إزالة الألغام، وراكبي الخيل، وحتى راكبي الدراجات النارية.

وتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة الأجانب هؤلاء ليس لديهم صلاحيات قضائية على الأراضي الفرنسية وسيتم "إقرانهم بشكل منهجي بقوات الأمن الداخلي الفرنسية"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، لإذاعة "20 مينيت" الفرنسية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمت مشاركة مقاطع مصورة تظهر مرور المركبات العسكرية المدرعة عبر باريس على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وبحسب الروايات المتناقلة لهذه المقاطع، فإنها تظهر وصول "قوات الشرطة الأجنبية" لدعم نظيرتها الفرنسية في الألعاب الأولمبية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت فرنسا حالة التأهب القصوى خلال تنظيمها دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، محذرة من إمكانية شن هجمات إرهابية خلال الفعاليات، لاسيما بعد التوتر بين موسكو وباريس إثر إعلان فرنسا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وعزز حالة التوتر هجوم 22 مارس/آذار الماضي، الذي استهدف قاعة للحفلات في موسكو وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، إذ أعلن مجلس الدفاع والأمن الوطني في فرنسا رفع درجة اليقظة الأمنية وحالة التأهب القصوى إلى أعلى مستوى تحسبًا لهجمات محتملة.