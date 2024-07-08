إنجازات مهمة وتقدم سريع لروسيا في خاركيف.. ما السر؟

تتقدم القوات الروسية، داخل خاركيف، محققة إنجازات ميدانية، بسرعة، لم تشهدها جبهات أخرى، وتحدث اختراقات، مجددًا، في بعض محاور القتال بعد ثبات في نقاط السيطرة استمر لأسابيع.

ويرى خبراء عسكريون، حاورهم "إرم نيوز"، أن "لخاركيف خصوصيتها كونها مصدرًا لإطلاق الصواريخ والمسيرات الأوكرانية تجاه روسيا؛ ما دفع موسكو أن تنهي هذه التهديدات بخلق منطقة عازلة".

فيما يرى آخرون "أن أوكرانيا فشلت بإنشاء تحصيناتها في خاركيف، وأهملت المدينة، معتقدة أن القوات الروسية لن تدخلها لانشغالها بباقي الجبهات كدونيتسك وخيرسون".

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حماية روسيا

يقول الخبير في الشؤون العسكرية سيرغي سوليانيك، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن" القوات الروسية تنطلق بخاركيف بتوجيه مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال، في وقت سابق، إن منطقة عازلة بعشرة كيلومترات لن تكون رادعة للاستهدافات الأوكرانية".

ويتابع: "هذا التوجيه جعل القوات المسلحة تركز بشكل أكبر على توسيع المنطقة العازلة، لذلك نرى أن هذه القوات تخوض معارك عنيفة ومكلفة في بعض النقاط للتقدم".

وينوه إلى أنه "في وقت سابق لم تكن هذه الجبهة ضمن الأولويات، حيث كان الضغط كله يتجه باتجاه دونيتسك وخيرسون، لكن مع تحول المقاطعة لمصدر قلق يهدد أمن روسيا بات لزاما على الجيش حماية البلاد".

وخلص إلى القول: "يخوض الجيش الروسي معاركه على هذه الجبهة مستفيدًا من الدروس كلها التي تعلمها خلال عامين ونصف العام، حيث بات على دراية بكل التكتيكات الأوكرانية لذلك بات التقدم فيها أسهل".

إهمال أوكراني

وفي المقابل، يرى الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية أليكسي ليبيديف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "سر التقدم السريع مفتاحه أمران الأول: الخطط العسكرية الروسية المحكمة، والأمر الثاني: إهمال أوكراني ناجم عن ضعف في العدة والعتاد".

وأوضح: "ارتكب الجيش الأوكراني بعض الأخطاء العسكرية حين أهمل خاركيف، معتقدًا أن روسيا لن تدخلها لانشغالها بجبهات أخرى. وهنا كان عنصر المفاجأة الذي استخدمه الجيش الروسي".

وتابع: "لم تقم أوكرانيا بتشييد تحصيناتها كما يجب، رغم حصولها على أموال غربية للتشييد. وظهرت الكثير من مقاطع الفيديو التي كشفت الكثير من التحصينات الأوكرانية التي لم تكتمل. وقالت التقارير حينها، إن الفساد وسوء الإدارة أدّيا لعدم إكمال التحصينات اللازمة".

ونوه ليبيديف، إلى أن "هناك أمرًا ليس بيد كييف وهو نقص الجنود الذي تعانيه؛ فهي لا تملك أعدادًا كافية لتغطية كل الجبهات ولا بد لها أن تقوم بدراسة من الأهم لها لحمايته".

وخلص إلى القول: "هنا ظهرت الأزمة أكثر، حين بدأت أوكرانيا بنقل كتائب من دونيتسك باتجاه خاركيف؛ مما أدى إلى ضعف في جبهة دونيتسك واستطاعت القوات الروسية السيطرة على بعض البلدات في هذا المحور. وفي الوقت نفسه، لم يكن إمداد خاركيف كافيًا؛ مما سمح للجيش الروسي بالتقدم هناك وهذه معضلة لدى كييف لا يمكن حلها".