تحرك إيران منصات صاروخية في إطار ما قد يكون تحضيرًا للهجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة، بحسب ما صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ الأمريكيون مراقبة إيران وهي تحرك منصات الصواريخ وتجري تدريبات عسكرية، ما قد يشير إلى أن طهران تستعد للهجوم في الأيام المقبلة".

ويأتي هذا التحضير بحسب الصحيفة، في الوقت الذي تطلب الولايات المتحدة من طهران عدم التصعيد في إشارة إلى وعيد طهران بالرد النوعي على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

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ومن جانبها واصلت واشنطن متابعة تهديدات إيران وحلفائها في المنطقة من كثب، وبينما تضاربت الترجيحات بشأن توقيت الضربة الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل، توقع مسؤول أمريكي بارز أن يكون الرد "أكثر فتكا" هذه المرة.

وبعد أنباء توقع ضربة وشيكة يوم الاثنين أو الثلاثاء، أفادت رويترز بأن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن توقيت الهجوم الإيراني لا يزال غير واضح.

كما أشار موقع أكسيوس إلى أن رد كل من إيران وميليشيا حزب الله لا يزال قيد التطوير.