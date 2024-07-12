الصين تعاقب 6 شركات أمريكية لبيعها أسلحة لتايوان

أعلنت الصين، الجمعة، فرض عقوبات على ست شركات أمريكية للمعدات العسكرية وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين؛ بسبب مبيعات أسلحة لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن "العقوبات تدخل حيز التنفيذ اليوم"، بحسب وكالة "رويترز".

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والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في عدد قياسي منذ مطلع العام وغداة مناورات عسكرية في المياه المحيطة.

وتطالب الصين بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها.

ويأتي هذا العدد القياسي الجديد، الخميس، بعد تأكيد الحكومة التايوانية، الأربعاء، أنها رصدت طائرات صينية كانت في طريقها إلى غرب المحيط الهادئ لإجراء مناورات مع حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ"، في إطار تدريبَين بحري وجوي، بحسب "فرانس برس".