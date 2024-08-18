أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي ثان في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 692 جندياً منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل الرائد احتياط مردخاي يوسف بن شوام (34 سنة) في معركة وسط غزة.

وأوضح أن شوام، كان يعمل سائقا لشاحنة ثقيلة بذات الفيلق الذي قُتل فيه ضابط برتبة رائد كان أعلن الجيش مقتله في وقت سابق من اليوم السبت، دون أن يوضح ما إذا كانت ظروف مقتلهما مرتبطة أم لا.

ووفقا للمعطيات المعلنة من الجيش الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 692، بينهم 332 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 4 آلاف و327 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و214 بالمعارك البرية. حسب وكالة "الأناضول".