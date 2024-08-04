علقت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحد، على أنباء تفيد باعتقال جنرال إيراني كبير بتهمة التجسس بقضية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتناقلت مواقع إخبارية محلية أبناء بشأن اعتقال الجنرال حسن كرمي، قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الإيراني، في العاصمة الإيرانية طهران.

ونفت الوكالة، المقربة من الحرس الثوري الخبر، بالقول "انتشرت في الفضاء الإلكتروني شائعة حول اعتقال الجنرال كرمي، وهو أمر نفاه قادة قوى الأمن الداخلي".

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كما تداول نشطاء عبر منصتي "إكس" و"تلغرام"، أنباء تفيد بالقبض على كرمي، بتهمة التجسس في اغتيال هنية.

ونقلت الوكالة عن مصادرها الخاصة أن "الجنرال حسن كرمي يوجَد في محل عمله كالمعتاد، وأن الحديث عن اعتقال شائعات كاذبة".

ولم تتوصل السلطات الإيرانية بعد إلى كيفية وطبيعة اغتيال هنية ومرافقه الشخصي في محل إقامتهما شمالي العاصمة طهران.

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وحمّل الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس "إسرائيل" مسؤولية الاغتيال، فيما توعد كبار القادة في إيران من بينهم المرشد علي خامنئي إسرائيل برد حاسم وقوي، على حد تعبيره.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كرمي في نيسان/أبريل 2022، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في العام ذاته عقوبات عليه.

وجاءت العقوبات الأمريكية بتهمة ارتكابه جريمة "قمع المواطنين الأبرياء والمعارضين السياسيين وقمع الاحتجاجات السلمية"، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في شهر أيلول/سبتمبر 2022.