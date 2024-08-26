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انفجارات تهز أوكرانيا.. وانقطاع الكهرباء في معظم أنحائها | إرم نيوز

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انفجارات تهز أوكرانيا.. وانقطاع الكهرباء في معظم أنحائها

انفجارات تهز أوكرانيا.. وانقطاع الكهرباء في معظم أنحائها
إسقاط مسيّرة فوق أوكرانياالمصدر: منصات أوكرانية
وكالات
وكالات
26 أغسطس 2024، 7:15 ص

دوت عدّة انفجارات في عدد من مناطق العاصمة الأوكرانية "كييف" نتيجة هجمات جوية روسية، فيما أطلقت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من البلاد، وفق "فرانس برس".

وبحسب الإدارة العسكرية في أوكرانيا، فإن أكثر من 60 انفجارًا، وقع في كييف ومدن كريمنتشوك وميرغورود في مقاطعة بولتافا، وكريفوي روغ ودنيبروبيتروفسك وكروبيفنيتسكي في مقاطعة كيروفوغراد (وسط).

وأكدت شركة "ياسنو" للطاقة، تعرض مرافق منظومة الطاقة الأوكرانية للقصف، فيما أوعزت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" بقطع الكهرباء بشكل طارئ في معظم أنحاء البلاد، وفق شبكة "RT" الروسية.

وأطلقت صفارات الإنذار في مناطق "خاركيف ودنيبرو وزابوروجيا ولفيف ولوتسك"، بعد إطلاق صواريخ روسية فرط صوتية، أدت إلى حدوث انفجارات، وانقطاع الكهرباء في "كييف وكريفوي وروغ ودنيبرو وبيتروفسك وأوديسا"، ومناطق أخرى.

وأعلنت قنوات أوكرانية على "تلغرام"، وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك (شمال غرب)، إذ أفاد مسؤولون أن هجومًا ألحق أضرارًا بمبنى سكني.

كما أعلن حكام منطقتي أوديسا وزابوريجيا الجنوبيتين، ومنطقة خاركيف الشمالية على "تلغرام"، عن وقوع انفجارات في مناطقهم، ودعوا السكان للتوجّه إلى الملاجئ.

وتحدثت تقارير عن تضرر منشأة صناعية في مقاطعة بولتافا دون ذكر التفاصيل، بحسب "RT" الروسية.

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 كما سمع دوي انفجارات في مقاطعة فينيتسا (وسط)، ومدينتي زابوروجيا، وأوديسا (جنوب)، ومقاطعات خمينيتسكي وأفانو فرانكوفسك ولوتسك ولفوف (غرب).

وأكد عمدة خاركوف شمال، وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.

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وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرانيا جميعها.

 

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