إيران.. تمديد الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محسن إسلامي، مساء الجمعة، عن تمديد ثان لفترة التصويت في هذه الانتخابات.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي "تم تمديد فترة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 10 من مساء اليوم".

وكان من المقرر أن تنتهي فترة التصويت في تمام الساعة السادسة من اليوم، فيما تم تمديدها لمدة ساعتين وكان هذا هو التمديد الأول.

ويرى مراقبون أن قيام السلطات في إيران بتمديد فترة الاقتراع لعدة ساعات يكشف عن قلة الاقبال من قبل الناخبين للمشاركة بالانتخابات.

وتجرى الجولة الثانية في أعقاب جولة سابقة في 28 يونيو حزيران، شهدت إقبالا منخفضا غير مسبوق؛ إذ أحجم أكثر من 60 % من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، بعد وفاته في تحطم طائرة هليكوبتر.

وتشهد الانتخابات سباقا متقاربا بين النائب مسعود بزشكيان، المعتدل الوحيد بين المرشحين الأصليين، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وهو من غلاة المحافظين.