كشفت وسائل إعلام محلية في البرازيل عن مقتل 62 شخصا كانوا على متن طائرة شركة فويباس، التي سقطت اليوم في مدينة فينهيدو ساو باولو، بالبرازيل.

وبحسب المعلومات الواردة من تلفزيون "غلوبونيوز"، كان على متن الطائرة 62 شخصا، من بينهم 58 راكبا، وأربعة من أفراد الطاقم.

وبيّنت مصادر في مطار ساو باولو، أن الطائرة ذات محركين من طراز ATR-72-500، تابعة لشركة طيران شركة "فويباس"، وأنها كانت متجهة من مدينة كاسكافيل إلى ساو باولو.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة، وهي تلفّ حول نفسها، قبل أن تسقط وسط هدير كبير، في بلدية فينهيدو، على مشارف ساو باولو.

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وكانت الطائرة متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو وتحطمت في فينهيدو. بحسب وكالة "فرانس برس".

ووفق الوكالة لم تُعلن حتى الآن حصيلة رسمية لحادث الطائرة من طراز "إيه تي آر 72" التي كانت تقل 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه "يبدو" أن "جميع" من كانوا على متنها قضوا.

وقال جهاز الإطفاء في ساو باولو على منصة إكس "تحطمت طائرة، تمت تعبئة سبع فرق، هذه المعلومة الوحيدة المتاحة في الوقت الحاضر".

وأفادت شركة فويباس في بيان بوقوع "وقوع حادث للرحلة 2283" الجمعة في منطقة فينهيدو.

وأضافت "أقلعت الطائرة من كاسكافيل متجهة إلى غوارولوس، ولا يوجد تأكيد حتى الآن فيما يتعلق بظروف الحادث والوضع الحالي للأشخاص الذين كانوا على متنها".

وتقع مدينة فينهيدو على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي ساو باولو ويناهز عدد سكانها 76 ألف نسمة.

وقال لولا خلال مناسبة رسمية في إيتاجاي (جنوب "سقطت توًا طائرة في فينهيدو بولاية ساو باولو وعلى متنها 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، ويبدو أنهم جميعا لقوا حتفهم". ووقف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة، وهي تسقط بسرعة كبيرة، وأظهرت مشاهد أخرى عمودا طويلا من الدخان يتصاعد فوق ما بدا أنه منطقة سكنية.