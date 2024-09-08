عاجل

دفاع مدني غزة: الصواريخ الإسرائيلية المستخدمة في قصف المواصي بزنة 1000 كيلوغرام

logo
العالم

واشنطن تحذّر من تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية

واشنطن تحذّر من تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية
صواريخ إيرانية باليستيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 11:35 ص

حذّر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، من أنه في حال أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، "سيفقد المزيد من المدنيين الأوكرانيين حياتهم".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، تعليقاً على تقارير إعلامية تتحدث عن تزويد إيران روسيا بصواريخ بالستية لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال سافيت: "إرسال إيران الصواريخ الباليستية إلى روسيا بأي شكل من الأشكال، سيشير إلى أن طهران زادت بشكل كبير دعمها لروسيا في حربها مع أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأوكرانيين".

وتأتي تصريحات سافيت، في وقت تواصل فيه بلاده تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة في هجماتها المتواصلة على غزة، التي تسفر عن مقتل آلاف المدنيين في القطاع.

وفي سياق متصل، نفى بيان صادر عن البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، صحة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن طهران زودت روسيا بصواريخ بالستية.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت نقلاً عن مصادر غربية أن إيران أرسلت صواريخ بالستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

أخبار ذات علاقة

تقارير عن نقل صواريخ باليستية إيرانية لروسيا وكييف تبدي قلقها

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC