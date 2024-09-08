واشنطن تحذّر من تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية

حذّر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، من أنه في حال أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، "سيفقد المزيد من المدنيين الأوكرانيين حياتهم".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، تعليقاً على تقارير إعلامية تتحدث عن تزويد إيران روسيا بصواريخ بالستية لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال سافيت: "إرسال إيران الصواريخ الباليستية إلى روسيا بأي شكل من الأشكال، سيشير إلى أن طهران زادت بشكل كبير دعمها لروسيا في حربها مع أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأوكرانيين".

وتأتي تصريحات سافيت، في وقت تواصل فيه بلاده تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة في هجماتها المتواصلة على غزة، التي تسفر عن مقتل آلاف المدنيين في القطاع.

وفي سياق متصل، نفى بيان صادر عن البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، صحة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن طهران زودت روسيا بصواريخ بالستية.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت نقلاً عن مصادر غربية أن إيران أرسلت صواريخ بالستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.