قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا تريد "تدمير" أوكرانيا، "لكن الحرب عادت إلى ديارها"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف زيلينسكي في خطاب مسجل في ذكرى استقلال أوكرانيا، تم تسجيله كما قال في المنطقة الحدودية، حيث شنت كييف هجومها المفاجئ على روسيا، أن أوكرانيا "تفاجِئ مرة أخرى"، متوعدًا بأن روسيا سوف "تعرف ما هو الانتقام".

واعتبر زيلينسكي أن روسيا بشنها الحرب في 2022 "كانت تسعى لشيء واحد، هو تدميرنا. وبدلا من ذلك، نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا، وما جلبه العدو إلى أرضنا عاد الآن إلى دياره".

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وبالتزامن مع ذلك وقّع الرئيس زيلينسكي، اليوم السبت، قانونا يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا. ونشر القرار على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.

وأقر زيلينسكي القانون الذي ندّدت به روسيا، في اليوم المصادف لذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي، وبعد عامين ونصف من الحرب الروسية على أوكرانيا.

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واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن حظر الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا سيعرضها للدمار، ولن يمر دون عواقب لـ"نظام كييف".

وأقر البرلمان الأوكراني أخيرًا، مشروع قانون يحظر وجود الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، إذ تعد كييف أن كنيستها الأرثوذكسية المرتبطة تاريخيًا بروسيا مرتعًا للنفوذ الروسي.