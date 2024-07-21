رأى مراقبون وتقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك اوباما، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، لعبا دورا حاسما في القرار الذي اتخذه الرئيس جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي.

وشهد موقف أوباما الداعم الكبير لبايدن منذ سنوات، تحولا جذريا في الأيام الأخيرة، ومارس ضغطا كبيرا على بايدن كي يتخذ قرارا عاجلا لحسم أمر انسحابه.

وكذلك موقف بيلوسي، التي كشفت عنه في مقابلة صحفية، حيث أعلنت صراحة بأن الوقت ينفد أمام بايدن، وعليه أن يعيد النظر بشأن استمرار ترشحه، في دعوة غير مباشرة للتنحي.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعر بغضب جراء تخلي أبرز حلفائه عنه.

أتى ذلك في وقت تزايدت عليه الضغوط للانسحاب من السباق الرئاسي، بينما كان يعيش عزلة في منزله بولاية ديلاوير إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن بايدن يشعر بـ"مرارة" بأن أقرب الناس إليه بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي قد تخلى عنه كل منهما.

ونقلت عن مقربين منه أنه يفترض أن "التسريبات التي ظهرت في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة تُنَسَّق لزيادة الضغط عليه للتنحي".

ووفق التقرير فإن بايدن يعد بيلوسي المحرض الرئيس عليه، وأنه غاضب من أوباما الذي يرى فيه "سيد الدمى خلف الكواليس".